РосЗМІ назвали можливу дату й "формулу" обміну з ОРДЛО Суспільство | 27-12-2019, 07:13 0 88 Київ і Донбас у неділю, 29 грудня, передадуть одне одному близько 200 утримуваних осіб у рамках "великого обміну", про який домовилися лідери "нормандської четвірки" на саміті в Парижі.



Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на "джерело в групі з організації мінських переговорів", російський "Коммерсант" із посиланням на два джерела, hromadske з посиланням на заяву з ОРДО



Пряма мова джерела "Интерфакс": "За підсумками відеоконференції (Тристоронньої контактної групи – ред.) сторони домовилися про гнучку формулу обміну. ​​Це стало компромісним варіантом, оскільки відкладати процедуру далі через такого роду технічні причини не можна було. Сторони мали до Нового року реалізувати рішення "Нормандського саміту".



Домовитися про чітку формулу ж не вдавалося через позицію частини полонених із обох сторін, які відмовляються брати участь в обміні...



При складанні списків на обмін були недбалості. Так, у списках опинилися засуджені на Україні за перевищення посадових повноважень уродженці Києва. Вони опинилися в числі тих, хто відмовився від участі в обміні".



Деталі: За словами співрозмовника російського агентства, 27-28 грудня ще належить завершити опитування всіх потенційних учасників обміну і отримати від них згоду чи відмову – потім буде сформульована остаточна формула.



За словами джерела, "поки верифікація більшості учасників обміну не проведена, можна припустити, що вдасться обміняти в цілому трохи більше 200 осіб".



Раніше передбачалося обміняти близько 300 осіб.



Газета "Коммерсант" із посиланням на два джерела, посвячені у зміст переговорів, також повідомляє що Київ і представники ОРДЛО домовилися здійснити обмін 29 грудня.



До цієї дати належить здійснити ще одну процедуру: перевірити, чи є добровільною відмова від обміну близько 40 осіб із числа тих, кого Київ готувався передати ОРДЛО.



Це має зробити координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш. Він приступить до перевірки 27 грудня, повідомила "Ъ" представник т. зв. "ЛНР" у гуманітарній підгрупі Ольга Кобцева.



Точну кількість тих, хто підпаде під новий "великий обмін", ніхто зі сторін не назвав.



"Громадське" повідомляє, що ввечері 26 грудня у так званій "ДНР" заявили, що обмін відбудеться 29 грудня у форматі "87 на 55 осіб".



Українська сторона поки не підтвердила формат і дату обміну.



Цьому передувало:



Українська сторона спершу включила, а потім викреслила зі списку на обмін трьох колишніх бійців батальйону спецпризначення "Беркут": Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

Із СІЗО відпустили ексберкутівця Олександра Маринченка, який є обвинуваченим у справі про розстріли на Інститутській. Сергію Тамтурі, який також фігурує у справі, 24 жовтня пом’якшили запобіжний захід.

4 підозрюваних у справі про захоплення будівлі Маріупольського ГУ МВС 9 травня 2014 року – Євген Дружинін, Олександр Стрельникович, Віктор Скрипник і В'ячеслав Бірюков – попросили включити їх до списку обміну. Їм інкримінують умисне вбивство, створення терористичного угруповання, зберігання зброї, однак Жовтневий райсуд Маріуполя відпустив їх із-під варти під особисті зобов'язання.

Крім того, за даними ЗМІ, до списку на обмін включили 3-х обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Сергія Башликова, Володимира Дворнікова й Віктора Тетюцького.

Також підозрюваного у причетності до загибелі українських військових на Донбасі у 2014 році Миколу Бутрименка внесли до списку на обмін. Оріхівський райсуд Запорізької області за клопотанням прокуратури змінив запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.



Передісторія:



9 грудня в Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії, серед іншого, домовилися, що до кінця року відбудеться обмін утримуваними особами за формулою "всіх на всіх".

Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про усіх встановлених осіб, чи про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.

23 грудня Тристороння контактна група досягла домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця цього року.

Попередній масштабний обмін утримуваними особами між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся на Донбасі 27 грудня 2017 року.

