Літак зі 100 людьми на борту розбився в Казахстані, щонайменше 7 жертв Суспільство | 27-12-2019, 07:15 0 69 Літак казахської авіакомпанії Bek Air зі 100 людьми на борту розбився невдовзі після зльоту в аеропорту Алмати.



Джерело: BBC, ТАСС, РИА Новости, відео з NURKZ



Деталі: Літак упав о 07:22 за місцевим часом.



На місце події кинулися співробітники служби екстреної допомоги.



Аеропорт Алмати повідомив, що на борту було 95 пасажирів та 5 членв екіпажа.



Підтверджено 7 смертей, але невідомо, чи є вцілілі.



Літак лоукостера прямував із найбільшого міста Казахстану Алмати до столиці країни Нур-Султана.



Літак упав у районі житлового сектора, ведеться евакуація, повідомляє ТАСС із посиланням на МВС Казахстану.



Лайнер втратив висоту при злеті і, пробивши бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею, повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Міністерство індустрії й інфраструктурного розвитку країни.



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