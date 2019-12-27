+28 %. Дякуємо за довіру! Суспільство | 27-12-2019, 11:51 0 56 За рівнем довіри/недовіри громадськості до соціальних інституцій Державна прикордонна служба України займає сьому позицію. Кількість тих громадян, які довіряють прикордонному відомству на 28 відсотків вища за тих, котрі недовіряють.



Такі дані наводить загальнонаціональне дослідження, проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Під час дослідження, з 13 по 18 грудня 2019 року, в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Варто зауважити, що позитивний баланс довіри, крім прикордонників, мають 12 соціальних інституцій - найбільше Збройні сили України +48%. Далі йдуть: церква +40%, волонтерські організації +39%, ДСНС (+33%), Президент України (+32%). Держприкордонслужба опинилася в рейтингу між Нацгвардією та добробатами.



Також опитування продемонструвало, що більшість українців підтримують курс країни в Європейський Союз (57%) та НАТО (51%).



Щодо подарунків, то українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (49%), мир у країні (40%), лад у сім’ї, розуміння близьких (29%). Тож бажаємо усім у прийдешньому році здоров’я, миру, злагоди. Дякуємо за довіру і намагатимемося виправдати її.