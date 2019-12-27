Сьогодні зранку у системі оплати за проїзд Приват24 стався збій системи Суспільство | 27-12-2019, 11:55 0 62 Сьогодні зранку у системі оплати за проїзд Приват24 стався збій системи і разовий квиток на проїзд в електротранспорті коштував 6 гривень. Оскільки вартість проїзду у електротранспорті Львова — 5 грн, тому усі неправильно сплачені кошти протягом доби буде повернуто пасажирам. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового-господарства, а інфраструктури Андрій Білий

«Як тільки побачили цю проблему, ми одразу зв’язались з Приват Банком. У системі стався технічний збій і ПриватБанк дійсно почав знімати плату за проїзд 6 гривень. Вони це моментально виправили. І впродовж доби всі кошти, сплачені неправильно, будуть повернуті пасажирам», — повідомив заступник директора департаменту житлового-господарства, а інфраструктури Андрій Білий.



«У Львові ціна на проїзд в електротранспорті 5 гривень. Наголошую на цьому, щоб не було маніпуляцій чи дискусій», — прокоментував міський голова Львова.



