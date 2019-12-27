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Вчора на вул. Виговського загинув пішохід, який переходив дорогу на червоне світло
|Суспільство | 27-12-2019, 11:57
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|Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 26 грудня близько 23.00 год. у Львові на вул. Виговського (за перехрестям з вул. Любінською), на регульованому пішохідному переході, водій автомобіля «БМВ», житель м. Львова, здійснив наїзд на пішохода громадянина, 1970 року народження. Пішохід переходив дорогу на червоний сигнал світлофора.
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