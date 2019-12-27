З 1 січня 2020 року Львів переходить на інший формат надання послуг для мешканців: у місті буде діяти лише 17 комунальних управляючих компаній Суспільство | 27-12-2019, 11:59 0 57 Реформа ЖГК у Львові триває. З 1 січня 2020 року, за словами Ірини Маруняк, заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, місто переходить на інший формат надання послуг для мешканців. Зокрема вже з початку року у Львові буде діяти 17 комунальних управляючих компаній, з яких у майбутньому має залишитися лише 6. А також буде запроваджено побудинковий облік ресурсів — тепер кошти будуть акумулюватися по кожному будинку і витрачатимуться саме на роботи в цьому будинку.

«З 1 січня 2020 року у Львові буде працювати 17 управляючих компаній з 39. Тобто ми зменшуємо кількість управляючих компаній на 56%. Також у нас діє 12 приватних управляючих компаній і наше ЛКП «РАП» — це аварійна служба, яка також бере на обслуговування будинки.



З управляючими компаніями ми будемо укладати угоди до 31 грудня 2020 року та будемо моніторити їхню роботу. Якщо робота буде не якісною, то контракт буде розірвано достроково. В перспективі з цих 17 управляючих компаній має залишиться лише 6, тобто буде 1 компанія в кожному районі. Зокрема вже з січня 2020 року у Личаківському районі буде працювати одна управляюча компанія, адже цей район був пілотним, і він найшвидше розпочав реформу щодо укрупнення ЛКП", — розповідає Ірина Маруняк.



Однак ще до кінця січня 2020 року будуть працювати 22 ЛКП. Адже в січні їм необхідно зібрати кошти за обслуговування будинку в грудні. Проте у цих підприємствах будуть працювати лише директор і бухгалтер. Усі інші працівники будуть переведені у ці 17 управляючих компаній. Так впродовж реформи ЛКП буде звільнено 111 осіб — це адміністративно-управлінський персонал: директори, бухгалтери, паспортисти. Працівники і двірники будуть переведені в управляючі компанії. Їх не скорочуватимуть.



«З 1 січня ми також переходимо на інший формат надання послуг для мешканців. Управляюча компанія має обходити будинки, дивитися, що потрібно зробити і що потрібно відремонтувати. На основі цього вона складає плани робіт і почергово їх виконуватиме в залежності від пріоритетності. Це все для того, щоб не мешканець приходив і казав, що в будинку не так, а це були планові роботи і управляюча компанія сама дбала за будинок. Тобто йдеться про створення ринку надання послуг з якісного управління житловим господарством.



Далі, що дуже важливо, має бути реалізація побудинкового обліку ресурсів. Такого у нас досі не було. Досі кошти йшли в спільний котел ЛКП і з них визначали, які будинки є в аварійному стані, і які треба ремонтувати. Натомість тепер кошти будуть акумулюватися по кожному будинку і витрачатимуться саме на роботи в цьому будинку. Тобто, по кожному будинку буде створена база даних, де буде видно скільки коштів поступило, куди вони були витрачені, і скільки залишилося. І кожен мешканець може цю інформацію отримати. У цьому випадку важливо, щоб мешканці оплачували квартирну плату, бо не можна буде перекидати кошти з одного будинку на інший. Кожен будинок буде оплачувати за себе. Тому громада будинку має жорстко ставитися до своїх неплатників", — продовжує посадовець.



За її словами, однією з цілей реформи ЖКГ є, щоб було відновлено відчуття власності та відповідальності у співвласників будинку, щоб мешканці розуміли, що саме вони є відповідальні за свій будинок: вони визначають розмір квартирної плати, і що потрібно зробити у будинку, і яка почерговість виконання цих робіт.



«Якщо говорити про переваги управляючої компанії, то найперше, на що вона націлена, — це на підвищення якості надання послуг з управління багатоквартирними будинками, побудинковий фінансовий облік доходів та витрат на багатоквартирний будинок, співвласники самостійно визначають розмір та вартість додаткових робіт, а управитель зобов`язаний розробити стратегію розвитку будинку та презентувати його на загальних зборах співвласників для подальшого затвердження. Управляюча компанія має мати свій сайт, можливо навіть мати свою Гарячу лінію.



Однак, насправді зараз люди мають право вибору. Вони можуть або обрати управляючу компанію, або створити ОСББ, або перейти на самоуправління. Адже списання будинків продовжується. Вже списано 4944 будинки з 7674 — це 64%. Зокрема створено 1402 ОСББ в 1504 будинках, 371 будинок обрали самоуправління, 4677 будинків обрали муніципальні управляючі компанії, 79 будинків обрали приватні управляючі компанії, і не визначились з формою управління 2730 будинків.



Отож реформа триває і її результатом має бути списання усіх будинків. Якщо будинки не визначаться з формою управління до травня 2020 року, то будуть проведені конкурси і орган місцевого самоврядування, за ініціативи мешканців, буде визначати, хто буде управляти тим чи іншим будинком", — продовжує Ірина Маруняк.



За її словами, у 2020 році будуть діяти Програми співфінансування ремонтних робіт у житлових будинках, які списані з балансу місцевих рад. Це:



Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчерезації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017−2023 років. (Ухвала № 2048 від 08.06.2017). На цю Програму передбачені кошти у бюджеті розвитку;

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015−2020 роки («Теплий дім»). (Ухвала № 4413 від 19.03.2015 р);

Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведені невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у місті Львові на 2019−2020 роки. (Ухвала № 4821 від 04.04.2019);

Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2016−2020 роки. (Ухвала № 514 від 26.05.2016).

