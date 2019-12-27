У Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути та нічні автобусні маршрути Суспільство | 27-12-2019, 12:01 0 55 Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, у Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути — маршрут № 3, № 6 і № 8 та нічні автобусні маршрути. Натомість 1 січня громадський транспорт курсуватиме в режимі вихідного дня.

«Для зручності мешканців у Новорічну ніч курсуватимуть три трамвайні маршрути.



Трамвайний маршрут № 3 (пл. Соборна — «Аквапарк) з інтервалом руху 23 хв; трамвайний маршрут № 6 (ТЦ «Скриня» — вул. Миколайчука) з інтервалом руху 25 хв, і трамвайний маршрут № 8 (пл. Соборна — вул. Вернадського, Сихів) з інтервалом руху 15 хв.



Початок руху 23.40 год 31 грудня, кінець руху 05.40 год 1 січня.



Також у звичному режимі курсуватимуть 7 нічних маршрутів. Вони виходять на маршрути з 23.00 год.



Натомість 1 січня громадський транспорт курсуватиме в режимі вихідного дня", — повідомили в управлінні транспорту.

