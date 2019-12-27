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Для своєчасної сплати податків залишилось 2 дні

Суспільство | 27-12-2019, 12:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    
Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.
Підпунктом 49.20 статті 49 Податкового кодексу України встановлено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
При цьому, якщо останній день строку їх сплати припадає на вихідний або святковий день −  податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.
Звертаємо увагу, що Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП)  та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року:
- 26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня − на дві години; 
- 28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00;
- 2 січня 2020 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться;
- день роботи СЕП переноситься з понеділка 06 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року;
- 3, 8 січня 2020 року СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.
З 29 грудня до 2 січня включно та 6 січня – банки не працюватимуть.
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