Місто облаштує ще одну нову амбулаторію сімейної медицини Суспільство | 27-12-2019, 12:15 0 144 Львів розвиває мережу амбулаторій сімейної медицини. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про взяття на баланс КНП «6-а міська поліклініка м. Львова» нежитлового приміщення на вул. Винна Гора, 30 у м. Винники. Там, зокрема, облаштують амбулаторію для мешканців Винник.

Зауважимо, що Львів завжди був лідером запровадження сімейної медицини — щоб усі мешканці, особливо у віддалених від центру районах, мали якісну первинну допомогу недалеко від дому. Щорічно управління охорони здоров’я Львова відкриває одну-дві нові амбулаторії в місцях щільного проживання населення. І за останні 5 років було створено і відкрито 11 нових амбулаторій, а загалом у Львові функціонує 19 амбулаторій.



