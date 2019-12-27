Виконавчий комітет затвердив рішення про результати емісії облігацій та звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик серії «І» Суспільство | 27-12-2019, 12:18 0 79 Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було прийнято рішення «Про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик Львівської міської ради Серії „І“ 2019 року»

«Це рішення нам потрібне для реєстрації звіту про результати емісії облігацій в Національній комісії цінних паперів та фондового ринку, щоб пізніше отримати свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій», — доповів директор департаменту фінансової політики Олег Іщук.



Відповідно до прийнятого рішення, дата початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик: 11.12.2019 року



Дати закінчення розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик: 12.12.2019 року



Кількість облігацій, які пропонувались до розміщення — 300 000 штук



Кількість фактично розміщених облігацій — 300 000 штук, що становить 100 (сто) відсотків від запланованого обсягу розміщення:



Загальна номінальна вартість облігацій, які пропонувались до розміщення — 300 000 000 грн.



Загальна сума, на яку розміщено облігації: 300 144 000,00 грн.:



Оплата за продані (розміщені) облігації проведена 12.12.2019р.



