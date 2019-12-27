«Наступного року ми плануємо робити мегаінвестиції в розвиток електротранспорту», — А. Садовий Суспільство | 27-12-2019, 12:19 0 153 Наступного року Львів кардинально оновить рухомий склад громадського транспорту. Місто придбає 100 тролейбусів, 10 трамваїв та 100 нових автобусів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«Наступного року ми плануємо робити мегаінвестиції в розвиток електротранспорту. Як ви знаєте, ми в наступному році будемо оголошувати тендер на купівлю ста нових тролейбусів. Це ми говоримо про інвестицію орієнтовно 800 млн грн тільки в купівлю тролейбусів. Також ми маємо оголошувати тендер на купівлю 10 трамваїв. Це ще 400 млн грн. Тобто орієнтовно в наступному році місто почне інвестувати 1,2 млрд грн в купівлю нових одиниць електротранспорту. Це найдзвичайно великі інвестиції.



Також, і я це вже анонсував раніше, в січні ми будемо оголошувати тендер на купівлю 100 нових автобусів", — акцентував міський голова Львова Андрій Садовий.



«Ми фіналізували всі стадії, щоб можна було переходити до тендерних процедур», — додав заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.



