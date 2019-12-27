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Місто закупить та передасть поліції матеріально-технічні засоби
|Суспільство | 27-12-2019, 12:24
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|Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про безоплатну передачу низки матеріально-технічних засобів та інших матеріалів для Головного управління національної поліції у Львівській області. Як зазначено в рішенні, це допоможе у профілактиці боротьби зі злочинністю.
Матеріально-технічні засоби та інші матеріали закупить і передасть поліції КП «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради.
Це, зокрема, такі матеріально-технічні засоби:
монітор — 19 штук
комплект (клавіатура, миша сенсорна) — 19 штук
зовнішній жорсткий диск (2,5 дюйми) — 1 штука
комп’ютер — 19 штук
накопичувач інформації (флеш) — 7 штук
Зазначимо, що рішення прийнято відповідно до ухвали міської ради від 11.02.2016 № 171 «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності у м. Львові», з метою забезпечення профілактики боротьби зі злочинністю, забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання, а також покращання матеріально-технічної бази правоохоронних органів.
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