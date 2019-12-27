Місто закупить та передасть поліції матеріально-технічні засоби Суспільство | 27-12-2019, 12:24 0 133 Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про безоплатну передачу низки матеріально-технічних засобів та інших матеріалів для Головного управління національної поліції у Львівській області. Як зазначено в рішенні, це допоможе у профілактиці боротьби зі злочинністю.

Матеріально-технічні засоби та інші матеріали закупить і передасть поліції КП «Адміністративно-технічне управління» Львівської міської ради.



Це, зокрема, такі матеріально-технічні засоби:



монітор — 19 штук

комплект (клавіатура, миша сенсорна) — 19 штук

зовнішній жорсткий диск (2,5 дюйми) — 1 штука

комп’ютер — 19 штук

накопичувач інформації (флеш) — 7 штук



Зазначимо, що рішення прийнято відповідно до ухвали міської ради від 11.02.2016 № 171 «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності у м. Львові», з метою забезпечення профілактики боротьби зі злочинністю, забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання, а також покращання матеріально-технічної бази правоохоронних органів.



