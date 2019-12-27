У 2020 році 10 медзакладів міста отримуватимуть бюджетні кошти на забезпечення ліками пільгових категорій населення Суспільство | 27-12-2019, 12:26 0 178 Сьогодні виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про затвердження переліку одержувачів бюджетних коштів у 2020 році на виконання Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення м. Львова на 2020−2021 роки.

Зокрема, це такі медичні заклади:



1. Комунальне некомерційне підприємство «Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева»



2. Комунальне некомерційне підприємство «3-я міська клінічна лікарня м. Львова»



3. Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська клінічна лікарня м. Львова»



4. Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська клінічна лікарня м. Львова»



5. Комунальне некомерційне підприємство «1-а міська поліклініка м. Львова»



6. Комунальне некомерційне підприємство «2-а міська поліклініка м. Львова»



7. Комунальне некомерційне підприємство «3-а міська поліклініка м. Львова»



8. Комунальне некомерційне підприємство «4-а міська поліклініка м. Львова»



9. Комунальне некомерційне підприємство «5-а міська поліклініка м. Львова»



10. Комунальне некомерційне підприємство «6-а міська поліклініка м. Львова»



