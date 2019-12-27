«Закликаємо усіх не продавати і не купувати піротехніку — під час війни такі речі недоречні і аморальні», — Сергій Бабак Суспільство | 27-12-2019, 13:16 0 73 Львівська міська рада вкотре нагадує, що у Львові заборонене використання піротехніки. Піротехнічні засоби можуть заподіяти шкоду здоров’ю людей, які їх використовують, а також всім довколишнім. Також це недоречно і аморально, коли в країні триває війна і гинуть наші воїни. На цьому акцентував заступник міського голови з питань безпеки Сергій Бабак. Відтак, місто спільно з поліцією буде притягувати до відповідальності осіб, які продаючи чи використовують піротехнічні засоби, однак мерія закликає усіх бути свідомими і унеможливити такі речі.

«Це та унікальна ситуація, коли суспільна думка, ставлення мешканців дадуть більший результат, ніж заборони посадовців міської влади і поліції. Тому що ця ухвала про обмеження продажу і використання піротехніки діє з 2015 року, у зв’язку з війною в країні — абсолютно аморально робити феєрверки та інші речі, коли йде війна, коли кожен день ми маємо повідомлення про поранених або загиблих наших воїнів, і ці вибухи від піротехніки для військових — як відчуття війни.



Ми робимо рейди — і міська рада, і поліція, але до кожної точки продажу не приставиш ні поліцейського, ні муніципала, і під час рейдів люди можуть сховати цей товар. Це має бути в культурі самих мешканців — люди мають зрозуміти, що це аморально. Люди мають повідомляти про такі речі, морально не сприймати їх — тоді буде результат. Адже місяць тому петарда, кинута під карету, коштувала того, що дівчина отримала травму і постраждав кінь. Тому найперше звертаємо увагу на це.



Звісно, штрафуємо, коли виявляємо, бо це адміністративне правопорушення, вилучаємо товар. Це як боротися з тим, що пішоходи переходять дорогу у невстановленому місці чи на червоне світло — до кожного не приставиш поліцейського. Рейдово ми працюємо, пояснюємо: є люди, що розуміють, не продають, і не купують, але є і ті, хто за гроші роблять, що завгодно.



Тому ще раз застерігаємо, щоб люди не сприймали цього, не підтримували і повідомляли, коли таке відбувається, щоб ми могли точково прийти і попрацювати, де це продають або використовують. Розмір штрафів — до 1700 грн, в залежності від партії та ситуації", — розповів Сергій Бабак, заступник міського голови з питань безпеки.



З його слів, цьогорічні рейди уже почали, і вони триватимуть упродовж місяця — на період свят. Попередніми роками в день виявляли близько 10−12 точок такого продажу піротехніки. Однак, зі слів посадовця, доволі часто піротехніку продають через інтернет-магазин, а на це вплинути місто не може.



«Хочу подякувати поліції, що спільно з нами почали працювати, і також анонсують свої заходи, тому разом ми зробимо більше. Але вкотре наголошую, що коли йдеться про десятки тисяч торгових точок, які потенційно можуть продавати, то ні поліція, ні міська рада не зможе закрити цей продаж. Точково будемо працювати, попередньо знаємо, де може бути — зайдемо і перевіримо. Але повністю обмежити можуть тільки люди, не купуючи цей товар і не замовляючи цю послугу в принципі — це найефективніша боротьба. Якщо немає у людей попиту, розуміючи, що війна і це недоречно зараз, то не буде й продажу», — підсумував Сергій Бабак, заступник міського голови з питань безпеки.



Нагадаємо, у Львові діє ухвала міської ради № 23 від 2015 року «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території міста».



