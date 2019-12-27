Колегія Держприкордонслужби розглянула призначення на посади керівників органів охорони державного кордону за проектом «НОКС» Суспільство | 27-12-2019, 13:44 0 79 Сьогодні в Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося засідання Колегії, на якій розглядалися кадрові питання.



Зокрема було розглянуто та затверджено кадровий резерв для призначення на посади керівників органів охорони державного кордону, кандидати до якого пройшли виборюючи рейтинг за проєктом «Нове обличчя керівного складу».



Нагадаємо, даний проєкт впроваджувався в Держприкордонслужбі за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції. Процедура призначення була змагальною, максимально відкритою і об’єктивною.



На колегії зазначалося, що у відборі брали участь 25 офіцерів. Відповідно до продемонстрованих офіцерами показників кадровий резерв було затверджено в кількості 15 військовослужбовців.



Після цього на засіданні відбулося і призначення осіб офіцерського складу на керівні посади.



Найкращі результати у відборі продемонстрував підполковник Олег Трофіменко. Його призначено на посаду керівника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Військовослужбовці цього підрозділу, зокрема, виконують завдання в столичних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни».



«ОКПП це один із стратегічних напрямків ДПСУ, адже задачі виконуються в найбільших повітряних воротах країни. Ви вже маєте значний досвід роботи і вже мали ситуації, коли проявили себе дійсно патріотом України, офіцером, який має честь. Ваші дії це імідж не тільки всієї ДПСУ, а й простого прикордонника», - сказав під час засідання Сергій Дейнеко.



Голова ДПСУ відмітив, про необхідність подальшого впровадження кращих практик прикордонного контролю для покращення умов перетину кордону громадянами України та іноземцями, і, звісно, підвищення рівня прикордонної безпеки.



«Наше завдання одне – друзі України повинні перетинати кордон не помічаючи його, а для ворогів нашої держави кордон має бути не приступним, вони мають стикатися зі стіною, яку не можливо подолати, в тому числі ні через знайомства чи гроші, ніяк», - наголосив очільник ДПСУ .



Друге місце в рейтингу посів підполковник Денис Нікашин, який проходить службу в авіаційних підрозділах ДПСУ. Зважаючи, що посади керівників авіаційних ескадрилій відомства на даний час не вакантні, а конкурсант не планує змінювати рід діяльності, оскільки переконаний, що його знання і вміння краще використовувати за спеціальністю, він буде призначений при наявності вакантної посади.



В той же час Сергій Дейнеко зазначив, що в найближчий термін у відомстві буде вводитися додатковий авіаційний підрозділ, адже за міжурядовою угодою України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Державна прикордонна служба має отримати 24 вертольоти. На керівну посаду цього підрозділу і буде розглянутий офіцер.



Присутній на колегії народний депутат України Павло Сушко відмітив, що в ДПСУ успішно реалізовано проект «Нове обличчя керівного складу».



«Це стимул та мотивація для зростання військовослужбовців. Також в Службі запроваджуються в дію й інші реформи та опрацьовуються їх моделі. Наразі вже розглянуто низку питань, вирішення яких в подальшому підніме ефективність служби. При цьому для вирішення окремих з них, питання можуть виноситися на законодавчий рівень», - сказав він.



Загалом на колегії на посади керівників органів охорони державного кордону було призначено 10 офіцерів, які увійшли до кадрового резерву за проєктом «Нове обличчя керівного складу».