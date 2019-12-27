Колегія Держприкордонслужби розглянула призначення на посади керівників органів охорони державного кордону за проектом «НОКС»

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 27/12/2019 Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за 2019 рік...>> У Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання у ДЮСШ № 2...>> З наступного року у місті запрацюють управління спорту та управління молодіжної політики...>> Для львівських шкіл закуплять 100 мультитач панелей на умовах лізингу...>> Львів’ян запрошують на богослужіння з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця в Домі милосердя...>> До 1 квітня продовжено термін врегулювання оплати за послуги водопостачання мешканцям сіл, які раніше належали до переліку сіл «депресійної лійки...>> Львів запрошує до співпраці німецькі навчальні заклади у рамках створення центрів передових досліджень...>> Мерія закликає бути обережними на дорогах: очікується погіршення погодних умов...>> У парку «700-річчя Львова» завершили роботи з водовідведення...>> Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
На Львівщині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого...
24-12-2019, 20:43  >>> 
У Білорусі розстріляли вбивцю двох дівчат...
20-12-2019, 08:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 

Колегія Держприкордонслужби розглянула призначення на посади керівників органів охорони державного кордону за проектом «НОКС»

Суспільство | 27-12-2019, 16:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Сьогодні в Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося засідання Колегії, на якій розглядалися кадрові питання.

Зокрема було розглянуто та затверджено кадровий резерв для призначення на посади керівників органів охорони державного кордону, кандидати до якого пройшли за проєктом «Нове обличчя керівного складу».

Нагадаємо, даний проєкт впроваджувався в Держприкордонслужбі за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції. Процедура призначення була змагальною, максимально відкритою і об’єктивною.

На колегії зазначалося, що у відборі брали участь 25 офіцерів. Відповідно до продемонстрованих офіцерами показників кадровий резерв було затверджено в кількості 15 військовослужбовців.

Після цього на засіданні відбулося і призначення осіб офіцерського складу на керівні посади.

Найкращі результати у відборі продемонстрував підполковник Олег Трофіменко. Його призначено на посаду керівника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Військовослужбовці цього підрозділу, зокрема, виконують завдання в столичних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни».

«ОКПП це один із стратегічних напрямків ДПСУ, адже задачі виконуються в найбільших повітряних воротах країни. Ви вже маєте значний досвід роботи і вже мали ситуації, коли проявили себе дійсно патріотом України, офіцером, який має честь. Ваші дії це імідж не тільки всієї ДПСУ, а й простого прикордонника», - сказав під час засідання Сергій Дейнеко.

Голова ДПСУ відмітив, про необхідність подальшого впровадження кращих практик прикордонного контролю для покращення умов перетину кордону громадянами України та іноземцями, і, звісно, підвищення рівня прикордонної безпеки.

«Наше завдання одне – друзі України повинні перетинати кордон не помічаючи його, а для ворогів нашої держави кордон має бути не приступним, вони мають стикатися зі стіною, яку не можливо подолати, в тому числі ні через знайомства чи гроші, ніяк», - наголосив очільник ДПСУ .

Друге місце в рейтингу посів підполковник Денис Нікашин, який проходить службу в авіаційних підрозділах ДПСУ. Зважаючи, що посади керівників авіаційних ескадрилей відомства на даний час не вакантні, а конкурсант не планує змінювати рід діяльності, оскільки переконаний, що його знання і вміння краще використовувати за спеціальністю, він буде призначений при наявності вакантної посади.

В той же час Сергій Дейнеко зазначив, що в найближчий термін у відомстві буде вводитися додатковий авіаційний підрозділ, адже за міжурядовою угодою України і Франції для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Державна прикордонна служба має отримати 24 вертольоти. На керівну посаду цього підрозділу і буде розглянутий офіцер.

Присутній на колегії народний депутат України Павло Сушко відмітив, що в ДПСУ успішно реалізовано проект «Нове обличчя керівного складу».

«Це стимул та мотивація для зростання військовослужбовців. Також в Службі запроваджуються в дію й інші реформи та опрацьовуються їх моделі. Наразі вже розглянуто низку питань, вирішення яких в подальшому підніме ефективність служби. При цьому для вирішення окремих з них, питання можуть виноситися на законодавчий рівень», - сказав він.

Загалом на колегії на посади керівників органів охорони державного кордону було призначено 10 офіцерів, які увійшли до кадрового резерву за проєктом «Нове обличчя керівного складу».
   Новини по темі: Суспільство
Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за 2019 рік...
27-12-2019, 18:25  >>> 
У Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання у ДЮСШ № 2...
27-12-2019, 18:23  >>> 
З наступного року у місті запрацюють управління спорту та управління молодіжної політики...
27-12-2019, 18:22  >>> 
Для львівських шкіл закуплять 100 мультитач панелей на умовах лізингу...
27-12-2019, 18:21  >>> 
До 1 квітня продовжено термін врегулювання оплати за послуги водопостачання мешканцям сіл, які раніше належали до переліку сіл «депресійної лійки...
27-12-2019, 18:17  >>> 
Львів запрошує до співпраці німецькі навчальні заклади у рамках створення центрів передових досліджень...
27-12-2019, 18:16  >>> 
Мерія закликає бути обережними на дорогах: очікується погіршення погодних умов...
27-12-2019, 18:15  >>> 
   АктуальноАктуально
Катастрофа літака в Казахстані: відомо про 15 жертв, на борту були українці...
27-12-2019, 11:36  >>> 
Головні новини четверга і ночі: заяви Путіна, новий Виборчий кодекс...
20-12-2019, 08:48  >>> 
Кабмін перенаправив 323 мільйони на виплату зарплат шахтарям...
19-12-2019, 16:50  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зеленський звільнив Трубу і поставив замість нього нардепку "Слуги народу"...
27-12-2019, 11:43  >>> 
"Слуга народу" заявив, що вторгнення РФ до Криму спровокував "мовний закон"...
25-12-2019, 18:21  >>> 
Зеленський призначив нового очільника СБУ Рівненщини...
25-12-2019, 11:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Неподання та несвоєчасне подання декларації акцизного податку, несплата податкових зобов’язань: які наслідки...
27-12-2019, 12:05  >>> 
Офіційний курс: гривня слабшає до долара та євро...
27-12-2019, 10:02  >>> 
До уваги платників: своєчасну сплату податків слід здійснити до 13:00 28 грудня...
26-12-2019, 21:29  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за 2019 рік...
27-12-2019, 18:25  >>> 
У Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання у ДЮСШ № 2...
27-12-2019, 18:23  >>> 
З наступного року у місті запрацюють управління спорту та управління молодіжної політики...
27-12-2019, 18:22  >>> 
   ВладаВлада
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
Маріанна Вільшинська представила громадам ще трьох голів РДА...
23-12-2019, 18:58  >>> 
   КультураКультура
Львів’ян запрошують на богослужіння з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця в Домі милосердя...
27-12-2019, 18:18  >>> 
Львівська філармонія запрошує на передноворічну музичну феєрію: вхід вільний...
27-12-2019, 13:20  >>> 
2020 рік – Рік митрополита Андрея Шептицького, Рік Андрія Мельника, Рік Івана, Галини та Юрія Лип, Рік Василя Вишиваного...
24-12-2019, 21:00  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:25 Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді публічно прозвітувала про свою роботу за 2019 рік
18:23 У Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання у ДЮСШ № 2
18:22 З наступного року у місті запрацюють управління спорту та управління молодіжної політики
18:21 Для львівських шкіл закуплять 100 мультитач панелей на умовах лізингу
18:18 Львів’ян запрошують на богослужіння з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця в Домі милосердя
18:17 До 1 квітня продовжено термін врегулювання оплати за послуги водопостачання мешканцям сіл, які раніше належали до переліку сіл «депресійної лійки
18:16 Львів запрошує до співпраці німецькі навчальні заклади у рамках створення центрів передових досліджень
18:15 Мерія закликає бути обережними на дорогах: очікується погіршення погодних умов
18:14 У парку «700-річчя Львова» завершили роботи з водовідведення
18:12 Снігоприбиральна техніка працює в режимі готовності до погіршення погодних умов

   Анонси
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
У притулку для бездомних у переддень Різдва за григоріанським календарем відбудеться Святкова Вігілія...
23-12-2019, 18:26  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования