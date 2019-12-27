Нова митниця − без хабарів Суспільство | 27-12-2019, 16:28 0 76 Працівник Галицької митниці Держмитслужби відмовився від хабара.



Сьогодні, 27.12.2019, слідчий Національної поліції задокументував спробу громадянина України надати неправомірну вигоду у сумі 100 дол. США посадовій особі підрозділу Галицької митниці Держмитслужби.



Вказані кошти громадянин пропонував митнику за безперешкодне ввезення труб для опалення на митну територію України під час проведення митного оформлення. Посадова особа митниці від даної пропозиції відмовилася та повідомила про це слідчо-оперативну групу Національної поліції.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду).