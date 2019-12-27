Порядок роботи електронних сервісів ДПС у святкові дн Суспільство | 27-12-2019, 18:01 0 47 28 грудня 2019 року – останній робочий день, коли електронні сервіси податкової працюватимуть у штатному режимі та протягом якого прийматиметься до обробки звітність, а також податкові накладні та розрахунки коригування в реєстрі податкових накладних.

Акцизні накладні та розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних будуть реєструватися безперервно у святкові дні з 28.12.2019 року по 01.01.2020 року.

Нагадуємо, що своєчасну сплату податків слід здійснити до 13:00 28 грудня 2019 року.

Детальніше на сайті: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/402812.html.

Пресслужба Державної податкової служби України

