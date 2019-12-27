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| Газета №35 (55) / 2014
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Порядок роботи електронних сервісів ДПС у святкові дн
|Суспільство | 27-12-2019, 18:01
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|28 грудня 2019 року – останній робочий день, коли електронні сервіси податкової працюватимуть у штатному режимі та протягом якого прийматиметься до обробки звітність, а також податкові накладні та розрахунки коригування в реєстрі податкових накладних.
Акцизні накладні та розрахунки коригування до них в Єдиному реєстрі акцизних накладних будуть реєструватися безперервно у святкові дні з 28.12.2019 року по 01.01.2020 року.
Нагадуємо, що своєчасну сплату податків слід здійснити до 13:00 28 грудня 2019 року.
Детальніше на сайті: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/402812.html.
Пресслужба Державної податкової служби України
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