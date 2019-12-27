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До уваги закарпатців: режим роботи ЦОП у передсвяткові та святкові дніДо уваги закарпатців: режим роботи ЦОП у передсвяткові та святкові дні
|Суспільство | 27-12-2019, 18:09
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|У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують платників про режим роботи Центрів обслуговування платників у передсвяткові та святкові дні.
Зокрема, Центри обслуговування платників (ЦОП) будуть працювати в такому режимі:
- 28 грудня 2019 року (субота) – до 16:45;
- 29, 30, 31 грудня 2019 року та 1, 4, 5, 6, 7 січня 2020 року – вихідні дні;
- 11 січня 2020 (субота) – до 17:00.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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