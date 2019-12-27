Пенсіонери і всі особи пільгових категорії будуть їздити безкоштовно у громадському транспорті Львова у 2020 році Суспільство | 27-12-2019, 18:11 0 50 За словами Ірини Маруняк, заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства, у Львові пенсіонери і всі особи пільгових категорій, які визначені законодавством України, їздять безкоштовно у громадському транспорті Львова. Жодних рішень про скасування чи обмеження права пільгового проїзду місто не приймало, тому у 2020 році це право за пільговиками залишається.

«У місті Львові пенсіонери і всі пільгові категорії їздять безкоштовно в громадському транспорті. Жодного рішення скасовувати ці пільги, чи обмежити час їх дії, місто не приймало. Тому всі особи пільгових категорії, які мають право на безкоштовний проїзд згідно з чинним законодавством України, продовжуватимуть користуватися правом пільгового проїзду у 2020 році», — повідомила Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.



Також сьогодні під час засідання виконавчого комітету міський голова Львова наголосив, що пенсіонери і всі пільговики продовжуватимуть їздили безкоштовно в громадському транспорті Львова, і цієї політики місто змінювати не буде.

