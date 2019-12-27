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У парку «700-річчя Львова» завершили роботи з водовідведення

Суспільство | 27-12-2019, 18:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
У Львові проводять капітальний ремонти та оновлення парків. Зокрема, цьогоріч у парку «700-річчя Львова» завершили роботи з водовідведення, встановивши дренажі та водовідвідні канали. Також у найближчим часом заплановано влаштувати зовнішнє освітлення вздовж прокладених алей парку, встановлення лавок та облаштування майданчиків для вигулу собак. Про це розповіла начальниця управління екології Олександра Сладкова.
«До кінця 2019 року заплановано завершити освітлення парку. В планах на 2020 — встановлення 20 зручних сучасних лавок, облаштування майданчику для вигулу собак, вдосконалення проєкту центрального дитячого майданчику, генеральне прибирання парку від самосіву і сухостою, створення зони для захисту дикої природи, встановлення туалетів, впорядкування нових зелених насаджень (пересадка наявних та посадка коректних видів нових дерев, чагарів і ліан) та відновлення фруктових садів. Загалом ми плануємо вивести догляд за парком на якісно новий рівень», — зазначила Олександра Сладкова.

Нагадаємо, у 2018 році завершено влаштування прогулянкових доріжок на ділянці обмеженій пр. В. Чорновола, вул. Торфяна, вул. Замарстинівська та вул. Райніса. А також на ділянці парку обмеженій вулицями Шеремети, Замарстинівська і Торф’яна влаштовано дороги з передбаченим обмеженням руху транспорту від вул. Торф’яної до вул. Шеремети. Загальна площа виконаних робіт з влаштування прогулянкових доріжок становить 2 535 кв.м.
У парку «700-річчя Львова» завершили роботи з водовідведення
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