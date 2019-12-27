У Львові запрацює перша офіційна секція фігурного катання у ДЮСШ № 2 Суспільство | 27-12-2019, 18:23 0 110 Вже з 1 січня 2020 року у ДЮСШ № 2 м. Львова, відкриють офіційну секцію з фігурного катання. Так, відділення фігурного катання у місті дозволить юним спортсменам брати участь у змаганнях та тренуватись у цьому виді спорту професійно.

«Ми акцептували наші взаємовідносини між тренером, секцією з фігурного катання і комунальною ДЮСШ № 2. Насправді фігурне катання існує у Львові вже близько двох років. Але наша ідея зробити цей вид спорту більш доступнішим.



Фігурне катання є більш коштовним видом спорту, який є фінансово затратним, тому що тут є такий аспект як висока вартість льодової ковзанки. Нашою ідеєю було максимально інтегрувати дітей і тренера до ДЮСШ, аби ми мали змогу забезпечувати тренування та оплачувати лід для спортсменів, що значно здешевить витрати на цей вид спорту для охочих ним займатись.



Також ми вважаємо хорошою ініціативою створення комунальної ковзанки. Так, зараз ми готуємо 6 ділянок до відведення для будівництва басейнів. Сучасні технології свідчать про те, що якщо ми будуємо басейн, то біля нього економічно вигідно збудувати ковзанку. Зараз інвестори вивчають це питання, і я думаю, що в майбутньому ми зможемо забезпечити ДЮСШ не лише залом, а й ковзанкою.



Це амбіційний проєкт, і ми впевнені, що нам вдасться запустити його у майбутньому", — зазначив начальник управління молоді та спорту Антон Нікулін.



Зазначимо, гурток фігурного катання у Львові розпочав свою роботу у листопаді 2017 року. А вже зараз сьогодні фігурним катанням займаються 40 спортсменів, які брали участь впродовж 2 років в аматорських змаганнях.



Власне, вихованці ДЮСШ № 2 були призерами та чемпіонами національних турнірів. Так, на збори до Львова приїжджають діти з інших країн: Швеція, Німеччина і навіть Японія.



«Зараз ми провели косметичний ремонт у залі, аби там змогли проводитись „сухі“ тренування для діток з фігурного катання. Наразі ми в процесі перемовин щодо вартості катка для Львова та де, власне, ми будемо його орендувати», — розповіла директорка ДЮСШ № 2 Ольга Тарнакіна.



Тренеркою з фігурного катання у новоствореній офіційній секції стане Анастасія Онищенко. Вона народилась у Дніпрі та переїхала до Львова з метою розвитку фігурного катання у регіоні. Вона займається фігурним катанням вже 15 років та є багаторазовою учасницею та призеркою національних та міжнародних змагань з фігурного катання.



«Тренування у Львові відбувається вже два роки. Ми орендуємо лід у торговому центрі та на льодовій арені у Новояворівську. Також ми орендуємо зал для сухих тренувань, спеціальної фізичної підготовки та хореографії. Однак з кожним роком кількість тренувань та охочих займатись збільшується. Саме тому зараз нам потрібне фінансове забезпечення та підтримка», — додала Анастасія Онищенко.



Нагадаємо, 24 жовтня, мер Львова зробив заяву про те, що Львів готовий поборотись за право приймати Зимові Олімпійські ігри у 2030 році та проводити юнацькі Зимові Олімпійські ігри 2028 року.



