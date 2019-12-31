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В день обміну полоненими бойовики 7 разів відкривали вогонь — ООС
|Суспільство | 30-12-2019, 09:03
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|29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Втрат з нашого боку немає".
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