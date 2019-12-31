В день обміну полоненими бойовики 7 разів відкривали вогонь — ООС Суспільство | 30-12-2019, 09:03 0 139 29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



6 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Один обстріл з великокаліберного кулемету противник здійснив по захисникам Луганького, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Дослівно: "Вчора, 29 грудня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.



З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.



Втрат з нашого боку немає".