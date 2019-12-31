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Головні новини неділі і ночі: газові переговори, обмін між Україною і ОРДЛО
|Суспільство | 30-12-2019, 09:04
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|Переговори про транзит природного газу, в Україну повернули 76 осіб – новини, які були актуальні 29 грудня.
Про газ
Представники України та Росії продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року.
"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори", - написав глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.
Про обмін
29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.
В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.
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22 особи відмовилися переходити на територію ОРДЛО в рамках обміну.
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