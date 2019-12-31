Головні новини неділі і ночі: газові переговори, обмін між Україною і ОРДЛО Суспільство | 30-12-2019, 09:04 0 137 Переговори про транзит природного газу, в Україну повернули 76 осіб – новини, які були актуальні 29 грудня.



Про газ



Представники України та Росії продовжують переговори про транзит природного газу після 1 січня 2020 року.



"Починаємо наступний день переговорів. Мета - фіналізувати всі договори", - написав глава "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.



Про обмін



29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.



В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.



Про телеграм-канал "Української правди"



А ми продовжуємо агітувати вас за те, щоб ви підписались на наш телеграм-канал "УП. Кляті питання" 3-5 постів на день. Тільки важливі новини на актуальні теми. Пояснюємо складні речі простою мовою. І, найголовніше, з жартами на межі!



Про інші важливі новини



22 особи відмовилися переходити на територію ОРДЛО в рамках обміну.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав 20 міст, в яких буде переглянуто тарифи на тепло.



Колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у справі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.



Bloomberg назвав наймолодшого мільярдера 2019 року.