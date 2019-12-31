Рятувальники попереджають про ожеледицю Суспільство | 30-12-2019, 09:05 0 148 У понеділок на дорогах України очікується ожеледиця.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Дослівно: "За прогнозами Укргідрометцентру, 30 грудня на більшій території країни на дорогах ожеледиця".