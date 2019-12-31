З'явилася ще одна версія катастрофи літака в Алмати Суспільство | 30-12-2019, 09:23 0 149 Одна з версій катастрофи літака Bek Air в Алмати 27 грудня – помилка в роботі навігаційних служб.



Джерело: глава МВС Казахстану Ерлан Тургумбаєв, якого цитує "Радіо Свобода"



Деталі: Раніше слідство, а також віце-прем'єр Казахстану Роман Скляр називали серед можливих причин катастрофи помилку пілотів і технічну несправність. МВС також згадувало серед версій погодні умови, проте віце-прем'єр відкинув цей варіант.



Відзначається, що бортові самописці літака знаходяться в хорошому стані, їх передали в Москву фахівцям Міждержавного авіаційного комітету (МАК).



Що було раніше: 27 грудня в результаті аварії пасажирського літака авіакомпанії Bek Air недалеко від аеропорту Алмати загинули 12 осіб, в тому числі командир повітряного судна. Десятки людей постраждали.



Літак Fokker-100 виконував рейс в Нур-Султан, на борту були 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. Двоє українців, які були на борту, отримали травми.



Аварія сталася при зльоті. Літак втратив висоту, пробив бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховою будівлею і впав у районі житлових будинків. Польоти літаків Fokker 100 у Казахстані призупинено. Також призупинено роботу авіакомпанії Bek Air.