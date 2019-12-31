НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ «ВОДОЛАЗА» Суспільство | 30-12-2019, 11:22 0 139

18-річного громадянина України затримали учора пізно ввечері прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Молодик саме перепливав річку Тиса, по якій проходить українсько-румунський кордон, коли його помітив прикордонний наряд. Законні вимоги військовослужбовців правопорушник проігнорував та спробував втекти. Прикордонники наздогнали правопорушника. Юнак був одягнений у мокрий гідрокостюм.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів за ч.1 ст.204 та 185-10 КУпАП, затриману особу доставлено до прикордонного підрозділу. Правову оцінку його діям та вид стягнення визначатиме суд.

Варто зазначити, що наразі температура води у річках є дуже низькою, а рівень води у Тисі досить високий, до того ж, течія - бурхлива та стрімка. Нехтуючи здоров’ям та життям людей, організатори тютюнової контрабанди продовжують наражати їх на серйозну небезпеку заради власної наживи.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону