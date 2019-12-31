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Кримського блогера депортували на материкову частину України – Чубаров

Суспільство | 31-12-2019, 08:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    
Екснардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з Криму на материкову частину України блогера та журналіста Євгена Гайворонського, який раніше підтримував анексію півострова.

Джерело: Чубаров у Facebook

Пряма мова: "Євгена Гайворонського, журналіста, який жив в тимчасово окупованому Криму та під час вторгнення російських військ підтримав дії Росії по захопленню Криму, сьогодні вночі депортовано на материкову частину України."

Деталі: Гайворонський повідомив, що його, у супроводі співробітників ФСБ та міграційної служби видворили в районі прикордонного переходу між Росією та Україною Чертково-Мілове.

Нині журналіст має бути в місті Бахмут на Донеччині. Звідти він планує їхати до Києва.

Передісторія:

Під час анексії Криму Росією блогер та журналіст Євген Гайворонський підтримав окупацію. Він жив у Ялті, де працював у проросійській організації, яка збирала підписи для проведення так званого референдуму про приєднання до Росії. Надалі Гайворонський змінив декілька місць роботи, включно із місцевим виданням, яке називають опозиційним.
Невдовзі журналіст висловив сподівання, що Україна поверне Крим.
У Криму Гайворонського затримали та звинуватили у адмінпорушенні за статтею "образа в Інтернеті влади і символів Росії" через пост у Facebook про Володимира Путіна. Після чого його було заарештовано за звинуваченням у ухиленні від лікування наркозалежності.
У листопаді документи, по яким Гайворонському видали російський паспорт, визнали незаконними. Його ж самого відправили в Краснодарський край у центр для утримання іноземних громадян, які очікують видворення чи депортації.
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