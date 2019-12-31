Російські найманці два рази відкривали вогонь – ООС Суспільство | 31-12-2019, 08:26 0 66 30 грудня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.



Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД"."



Деталі: З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.



Нагадаємо:



29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.