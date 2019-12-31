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Російські найманці два рази відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 31-12-2019, 08:26
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|30 грудня бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД"."
Деталі: З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо:
29 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
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