Поліція посилить охорону Києва у новорічну ніч Суспільство | 31-12-2019, 11:59 0 108 Поліція Києва повідомляє, що посилить заходи безпеки у столиці у новорічну ніч.



Джерело: пресслужба поліції



Дослівно: "Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії дбатимуть про безпеку киян та гостей столиці у місцях масових святкувань.



Бажаємо усім гарного новорічного настрою та безпечних веселих свят".



Деталі: Правоохоронці закликають громадян бути пильними і уважними та не порушувати правопорядок.



У разі необхідності мешканцям варто негайно звертатися до найближчого поліцейського або телефонувати на спецлінію 102.



Передісторія:



31 грудня та 1 січня рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від Михайлівської до Софійської площі буде заборонено.

Разом з тим у новорічну ніч роботу "Київського метрополітену" та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години.