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Поліція посилить охорону Києва у новорічну ніч

Суспільство | 31-12-2019, 11:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    
Поліція Києва повідомляє, що посилить заходи безпеки у столиці у новорічну ніч.

Джерело: пресслужба поліції

Дослівно: "Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії дбатимуть про безпеку киян та гостей столиці у місцях масових святкувань.

Бажаємо усім гарного новорічного настрою та безпечних веселих свят".

Деталі: Правоохоронці закликають громадян бути пильними і уважними та не порушувати правопорядок.

У разі необхідності мешканцям варто негайно звертатися до найближчого поліцейського або телефонувати на спецлінію 102.

Передісторія:

31 грудня та 1 січня рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від Михайлівської до Софійської площі буде заборонено.
Разом з тим у новорічну ніч роботу "Київського метрополітену" та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години.
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