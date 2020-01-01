НЕВДАЛІ НОВОРІЧНІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС ТА УКРАЇНИ Суспільство | 31-12-2019, 14:06 0 103





Військовослужбовці Львівського загону затримали подорожувальників з Іраку та Польщі. Проте згодом, аби потрапити до країн ЄС та в Україну, продовжили свою подорож незаконно.

За попередньою інформацією від співробітників оперативно – розшукового підрозділу прикордонного загону - військовослужбовці відділу «Рава - Руська» виявили порушників державного кордону, повідомивши про можливе порушення держрубежу чоловіками неслов’янської зовнішності.

Прикордонники встановили, що це громадяни Іраку які мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС.



У другому випадку, прикордонники цього ж підрозділу затримали громадянина Республіки Польща, який також мав намір незаконним шляхом потрапити в Україну. Чоловік намагався поза автомобільним пунктом пропуску «Рава – Руська» перетнути кордон.



Іноземця зупинили у співпраці з польськими колегами. Вони повідомили, що їхні камери відеоспостереження зафіксували рух особи з Польщі в Україну. На вказаний напрямок одразу ж виїхала група реагування від відділу «Рава - Руська», яка й затримала порушника.



Іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування порушення та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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