|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
НЕВДАЛІ НОВОРІЧНІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС ТА УКРАЇНИ
|Суспільство | 31-12-2019, 14:06
| 0 103
|
Військовослужбовці Львівського загону затримали подорожувальників з Іраку та Польщі. Проте згодом, аби потрапити до країн ЄС та в Україну, продовжили свою подорож незаконно.
За попередньою інформацією від співробітників оперативно – розшукового підрозділу прикордонного загону - військовослужбовці відділу «Рава - Руська» виявили порушників державного кордону, повідомивши про можливе порушення держрубежу чоловіками неслов’янської зовнішності.
Прикордонники встановили, що це громадяни Іраку які мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС.
У другому випадку, прикордонники цього ж підрозділу затримали громадянина Республіки Польща, який також мав намір незаконним шляхом потрапити в Україну. Чоловік намагався поза автомобільним пунктом пропуску «Рава – Руська» перетнути кордон.
Іноземця зупинили у співпраці з польськими колегами. Вони повідомили, що їхні камери відеоспостереження зафіксували рух особи з Польщі в Україну. На вказаний напрямок одразу ж виїхала група реагування від відділу «Рава - Руська», яка й затримала порушника.
Іноземців доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування порушення та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Пресслужба Львівського прикордонного загону
#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У новорічну ніч кордон держави охороняли 3,5 тисячі прикордонних нарядів...
|01-01-2020, 11:29
| >>>
|Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
|01-01-2020, 09:46
| >>>
|В Новий рік на Донбасі не стріляли — ООС...
|01-01-2020, 09:33
| >>>
|США направили 750 військових в Ірак...
|01-01-2020, 09:25
| >>>
|Погода на Новий рік: сніг, вітрисько і ожеледиця...
|31-12-2019, 14:34
| >>>
|Стали відомі імена частини українців, які лишилися в полоні після обміну – ЗМІ...
|31-12-2019, 14:31
| >>>
|НЕВДАЛІ НОВОРІЧНІ ПОДОРОЖІ ДО ЄС ТА УКРАЇНИ...
|31-12-2019, 14:06
| >>>
|