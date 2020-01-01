Стали відомі імена частини українців, які лишилися в полоні після обміну – ЗМІ Суспільство | 31-12-2019, 14:31 0 125 У полоні ОРДЛО лишилися кілька десятків українців, серед яких і підлітки, про утримання яких знають родичі і українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" бойовики під час переговорів у Мінську.



Джерело: "Радіо Свобода"



Деталі: Зокрема, відомо, про утримання 10 цивільних і приблизно 2 десятки військових.



Серед цивільних, утримання яких в ОРДЛО чомусь не підтвердили:



Валерій Матюшенко – підприємець, музикант. Бойовики "ДНР" схопили його у рідному Кальміуському 15 липня 2017 року та дали йому 10 років в’язниці за "шпигунство". Зараз він начебто утримується в Макіївці.



Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Але бойовики жодного разу не повідомляли про нього.



Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018 року. Підлітків засудили за "тероризм" та "диверсійну діяльність" до 10-15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.



Наступного дня після обміну 29 грудня ватажок таке званої "ДНР" Денис Пушилін їх "помилував", але чи відпустили підлітків, наразі невідомо.



Сергій Русинов – 22-річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв. Бойовики "ЛНР" дали йому 6 років тюрми за "розпалювання ворожнечі" та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі "ВКонтакте". Наразі хлопець утримується на території Слов’яносербської виправної колонії №60 у селі Лозовське Луганської області.



Вадим Дреєв – 50-річний луганчанин, який зник у квітні 2019 року, а згодом був звинувачений угрупованням "ЛНР" у підриві пам’ятників на підконтрольній бойовикам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи.



Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017 року у рідному Луганську підприємець. Його засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією за "розбої, що завдали непоправних збитків республіці". За даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.



Серед військових, обмін яких не погодили, приблизно 2 десятки осіб.



За словами одного з 12 звільнених військових, лише він знає до 20 військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії, в ОРДЛО. Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання "ДНР" 22 травня 2019 року. Інших прізвищ видання не називає.



Журналістка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила не обмінювати.



Зокрема, це:



Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.



Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018 року.



​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року.



Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019 року.



Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019 року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії.







Бойовики поширювали відео з полоненими українськими військовими, де ті нібито зізнавались, що пішли на фронт, щоб заробити, або під тиском, розповідали про безлад та пияцтво в ЗСУ, тощо.



Але побратими військових повідомляли, що вони могли розповідати подібні речі на відео, бо зазнати психологічного та фізичного тиску бойовиків.



Передісторія:



29 грудня у рамках обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця, з них 76 повернулися на підконтрольну Україні територію, ще 5 вирішили залишитися на окупованій чатсині Донбасу. У свою чергу, Україна передала 124 особи.

30 грудня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.

31 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Під час розмови серед іншого очільники держав домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців (зокрема, і кримчан, які перебувають в Криму та на території Росії, і росіян, утримуваних в Україні).