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Погода на Новий рік: сніг, вітрисько і ожеледиця
|Суспільство | 31-12-2019, 14:34
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|У ніч на 1 січня в Україні очікується мокрий сніг і сильний вітер, на дорогах ожеледиця.
Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook
Пряма мова: "Мокрий сніг випадатиме у Новорічну ніч, так що перебігати від родини до друзів і навпаки краще не на шпильках. Буде сильний, до штормових поривів, вітер".
Деталі: Опади та рвучкий вітер новорічної ночі очікуються практично в усіх областях України. Там, де температура повітря буде плюсовою, сніг переходитиме у дощ.
1 січня вночі і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2+5 градусів.
У Києві у перший день Нового року прогнозують мокрий сніг, місцями з дощем.
У ніч на 1 січня від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.
Вдень у столиці без опадів, рвучкий вітер, близько 0 градусів.
2 січня в Україні буде сухо, вітер послабне, вночі 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.
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