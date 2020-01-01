Погода на Новий рік: сніг, вітрисько і ожеледиця Суспільство | 31-12-2019, 14:34 0 99 У ніч на 1 січня в Україні очікується мокрий сніг і сильний вітер, на дорогах ожеледиця.



Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook



Пряма мова: "Мокрий сніг випадатиме у Новорічну ніч, так що перебігати від родини до друзів і навпаки краще не на шпильках. Буде сильний, до штормових поривів, вітер".



Деталі: Опади та рвучкий вітер новорічної ночі очікуються практично в усіх областях України. Там, де температура повітря буде плюсовою, сніг переходитиме у дощ.



1 січня вночі і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні до +2+5 градусів.



У Києві у перший день Нового року прогнозують мокрий сніг, місцями з дощем.



У ніч на 1 січня від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.



Вдень у столиці без опадів, рвучкий вітер, близько 0 градусів.



2 січня в Україні буде сухо, вітер послабне, вночі 0-5 градусів морозу, вдень близько нуля.