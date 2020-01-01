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В Новий рік на Донбасі не стріляли — ООС
|Суспільство | 01-01-2020, 09:33
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|З початку нового року російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
Деталі: 31 грудня противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Нагадаємо:
У 2019 році на Донбасі загинуло 110 захисників – 107 чоловіків і 3 жінки.
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