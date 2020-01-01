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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
|Суспільство | 01-01-2020, 09:46
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Новорічна ніч на лінії розмежування пройшла спокійно. Усі КПВВ сьогодні відкрились вчасно та працюють в штатному режимі.
Минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через КПВВ прослідувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» - 2555 осіб та 450 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 2250 осіб та 512 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» – 2167 осіб та 510 транспортних засобів;
«Гнутове» – 685 осіб та 197 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 2605 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 0/0; «Мар’їнка» – 0/0; «Новотроїцьке» – 30/0; «Гнутове» – 3/0.
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