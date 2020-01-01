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У новорічну ніч кордон держави охороняли 3,5 тисячі прикордонних нарядів

Суспільство | 01-01-2020, 11:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    



Державна прикордонна служба продовжує нести службу посилено. Загалом у новорічну ніч кордон держави охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів.

Зазначимо, прикордонне відомство посилило заходи з охорони державного кордону ще напередодні різдвяних та новорічних свят.

Всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

Особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів. Зокрема проводяться заходи щодо недопущення переміщення зброї та вибухівки, а також перетинання кордону протиправними елементами та потенційними нелегальними мігрантами.

Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них - більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону.

Також прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску, і по за ними посилено кінологами зі службовими собаками, а для тривалого віддаленого несення служби прикордонників забезпечено усім необхідним.

Патрулювання з посиленими заходами безпеки будуть тривати й надалі.

Державна прикордонна служба бажає щасливих новорічних та різдвяних свят! Подорожуйте з комфортом! Ми – на варті.
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