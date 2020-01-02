|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Львівщина вшановує провідника українських націоналістів Степана Бандеру
|Суспільство | 01-01-2020, 17:36
| 0 155
|
Сьогодні, 1 січня, у Львові відзначають 111-ту річницю від дня народження провідника українських націоналістів Степана Бандери.
Відзначення почалось з покладання квітів до пам'ятника Степанові Бандери, спільної молитви та народного віче.
Участь у вшануванні взяли представники влади області, міста, націоналістичних організацій тощо. Від Львівської обласної ради участь у заході взяв керуючий справами Валентин Харлов.
Він наголосив, що Львівська обласна рада завжди була прикладом боротьби за українську незалежність. «Сьогодні дякую кожному, хто є тут. Це означає, що вам не байдуже, що відбувається в державі. Ви та громада, яка завжди відстоює і бореться за право говорити рідною мовою і жити на українській землі. Пам’ятаймо також кожного Героя, який віддав своє життя за Україну», - зазначив Валентин Харлов.
Як відомо, визначено переможців обласної премії імені Героя України Степана Бандери:
У номінації «Громадська діяльність»:
Шкраб'юку Петру Васильовичу, доктору історичних наук, поету, прозаїку, літературознавцю, члену НТШ, старшому науковому співробітнику Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича.
Самбірському об'єднанню всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.
У номінації «Політична діяльність»:
Дєдику Олександру Георгійовичу - досліднику воєнної історії, заступнику головного редактора Львівського мілітарного альманаху «Цитаделя», науковому співробітнику Центру українських військових традицій і патріотичного виховання МОН України.
У номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність»:
Сові Андрію Олеговичу - кандидату історичних наук, доценту кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
Грошова винагорода кожного з лауреатів становить 20 тис. грн.
Нагадаємо, Львівська обласна рада проголосила 2019 рік на Львівщині Роком Степана Бандери.
|
|