Від лісових пожеж в Австралії десятки людей зникли безвісти, 17 загинули Суспільство | 02-01-2020, 08:08 0 94 Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти.



Джерело: RFI, перадає Укрінформ



Дослівно: "Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі".



Деталі: Через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.



Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.



Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.



Тим часом синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.