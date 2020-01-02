ООС: формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли Суспільство | 02-01-2020, 08:10 0 95 1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".



Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".