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ООС: формування Російської Федерації здійснили 3 обстріли
|Суспільство | 02-01-2020, 08:10
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|1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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