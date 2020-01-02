За одинадцять місяців 2019 року за результатами позовної роботи юристів Головного управління ДПС у Львівській області до бюджету надійшло 37,4 мільйона гривень Суспільство | 02-01-2020, 13:45 0 45



Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області cтаном на 01.12.2019 на розгляді у судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2754 справи на суму 6 348,46 млн.грн. Перехідні справи (справи минулих років) склали – 2140 справ на 4 628,49 млн. грн. Решта справ – 614 на 1 719,96 млн.грн. – це справи, порушені у 2019 році.

У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у 2019 році станом на 02.12.2019, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 483 справи на суму 698,87 млн. грн. (що складає 62,89% від кількості та 70,25% розглянутих справ), з них по 190 справах на суму 425,93 млн.грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 285 справ на суму 296,03 млн.грн., з них по 86 справах на суму 27,5 млн.грн. провадження закінчено.

Впродовж січня-листопада 2019 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 37,4 млн.грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 14,45 млн.грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 22,95 млн.грн.: справи про стягнення податкової заборгованості – 22,3 млн.грн.; у справах про визнання боржника банкрутом – 0,6 млн.грн. Списано коштів на суму 62,6 тис. гривень.

У січні-листопаді 2019 pоку надійшло від платників податків 16 скарг (заяв, листів про надання відповідей) на 2 податкових повідомлення - рішення та на 14 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За звітний період надійшло 320 рішень про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.

Протягом січня-листопада 2019 року підготовлено документи та скеровано 317 висновків по розгляду скарг платників до ДПС України.

