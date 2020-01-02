   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 02/01/2020 Понад 6 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини...>> Вулиця Курмановича відкрита для проїзду транспорту...>> 8 січня «Хода звіздарів» пройде з головним символом — Яворівською звіздою...>> Львів’ян та гостей міста запрошують відвідати різдвяно-новорічні заходи: повна програма подій...>> Мерія просить мешканців приносити відпрацьовані лампочки та батарейки на утилізацію...>> З 1 січня скасовується Звіт про суми податкових пільг з ПДВ...>> Для потребуючих у Львові організовують різдвяні святвечори та святковий обід...>> Львів’ян та гостей міста запрошують на «Різдво у Гаю»...>> Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років змогу застосовувати нульову ставку з ПДВ...>> Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У США прихожани церкви застрелили террориста, що вбив двох людей...
30-12-2019, 06:54  >>> 
Винуватцю смертельної ДТП на Львівщині загрожує до 8 років ув’язнення...
24-12-2019, 20:44  >>> 
На Львівщині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисника, який до смерті побив знайомого...
24-12-2019, 20:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пересадку серця провели в Україні вперше за 15 років...
26-12-2019, 13:26  >>> 
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
жидкость для вейпа в Украине | Качественная пилочка для ногтей, заказывайте у нас.

Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України

Суспільство | 02-01-2020, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    
ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=OzDmXJ7aGZc&feature=youtu.be


Одного з них співробітникам Держприкордонслужби довелося навіть втихомирювати учора ввечері у аеропорту «Бориспіль».

Чоловік прибув на паспортний контроль для проходження оформлення на рейс до Дубай. Під час здійснення контрольних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних щодо обмеження чоловіку виїзду з території України.

36-річного українця правоохоронці запросили до службового приміщення для доведення рішення про відмову у пропуску через державний кордон. Натомість чоловік не хотів його сприймати, агресивно себе поводив та накинувся на охоронців кордону. Прикордонники були змушені локалізувати дії порушника.

Наразі стосовно особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 185-10 КУпАП, справу скеровано до суду.

Зазначимо, що в базах даних прикордонників на даний час знаходиться близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Саме тому Державна прикордонна служба України радить громадянам ретельно готуватися до подорожей та разом з підготовкою документів завчасно цікавитися чи не мають обмежень у виїзді за межі України.
   Новини по темі: Суспільство
Понад 6 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини...
02-01-2020, 14:49  >>> 
З 1 січня скасовується Звіт про суми податкових пільг з ПДВ...
02-01-2020, 13:50  >>> 
Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років змогу застосовувати нульову ставку з ПДВ...
02-01-2020, 13:47  >>> 
Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України...
02-01-2020, 13:46  >>> 
За одинадцять місяців 2019 року за результатами позовної роботи юристів Головного управління ДПС у Львівській області до бюджету надійшло 37,4 мільйона гривень...
02-01-2020, 13:45  >>> 
В Україні прогнозують мокрий сніг і до 5° тепла...
02-01-2020, 09:13  >>> 
Святкування Нового року в Італії: один загинув і понад 200 поранені...
02-01-2020, 08:49  >>> 
   АктуальноАктуально
Зеленський пропонує національну ідею...
01-01-2020, 01:12  >>> 
Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і експрезидентом...
01-01-2020, 01:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: список звільнених з ОРДЛО, контракт на транзит газу...
31-12-2019, 09:40  >>> 
   ПолітикаПолітика
Джуліані готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа...
02-01-2020, 08:07  >>> 
Генсек ООН відреагував на заяву КНДР про мораторій на ядерні випробування...
02-01-2020, 01:52  >>> 
Протестувальники у Багдаді згорнули палатки та покинули посольство США...
02-01-2020, 01:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтогаз та Газпром підписали угоду про врегулювання спорів...
31-12-2019, 08:21  >>> 
Нафтогаз та Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу...
31-12-2019, 01:45  >>> 
Компанія Маска починає продаж китайських електрокарів Tesla...
30-12-2019, 11:26  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З 1 січня скасовується Звіт про суми податкових пільг з ПДВ...
02-01-2020, 13:50  >>> 
Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років змогу застосовувати нульову ставку з ПДВ...
02-01-2020, 13:47  >>> 
Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України...
02-01-2020, 13:46  >>> 
   ВладаВлада
Держсекретар США підтвердив, що збирається до України...
30-12-2019, 14:15  >>> 
Депутати проголосували «За» Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2020 рік...
24-12-2019, 20:40  >>> 
Олександр Ганущин прозвітував на сесії Львівської обласної ради щодо діяльності за 2019 рік...
24-12-2019, 15:22  >>> 
   КультураКультура
Папа Римський закликав "зійти з п’єдесталів гордості"...
02-01-2020, 08:04  >>> 
У Лондоні пошкодили картину Пікассо "Погруддя жінки"...
01-01-2020, 09:18  >>> 
Львів’ян запрошують на богослужіння з нагоди освячення каплиці Святого Миколая Чудотворця в Домі милосердя...
27-12-2019, 18:18  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:49 Понад 6 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини
13:58 Вулиця Курмановича відкрита для проїзду транспорту
13:56 8 січня «Хода звіздарів» пройде з головним символом — Яворівською звіздою
13:53 Львів’ян та гостей міста запрошують відвідати різдвяно-новорічні заходи: повна програма подій
13:51 Мерія просить мешканців приносити відпрацьовані лампочки та батарейки на утилізацію
13:50 З 1 січня скасовується Звіт про суми податкових пільг з ПДВ
13:49 Для потребуючих у Львові організовують різдвяні святвечори та святковий обід
13:48 Львів’ян та гостей міста запрошують на «Різдво у Гаю»
13:47 Підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю продовжено на п’ять років змогу застосовувати нульову ставку з ПДВ
13:46 Близько 120 тисяч осіб через несплату аліментів перебувають у базах прикордонників з обмеженням у виїзді за межі України

   Анонси
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ...
23-12-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования