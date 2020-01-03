Понад 6 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини Суспільство | 02-01-2020, 14:49 0 157









Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України протягом січня-листопада 2019 року сплатили 6 069,0 млн. грн., що на 1 071,8 млн. грн., або на 21,4 відсотка більше проти того самого періоду 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 22,5 відсотка.



Найбільшими платниками переробної галузі є ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Марвел Iнтернешнл Тобакко Груп", ТЗОВ "Електроконтакт Україна", ДП "Львiвський Бронетанковий Завод", ПрАТ "Львівський Локомотиворемонтний Завод", ПАТ "Жидачівський Целюлозно-Паперовий Комбінат", ТОВ "Яблуневий Дар", ТОВ "Об'єднана Мода України", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ПРАТ "Картонно-Паперова Компанія", ТОВ "КФ "Ярич", ТЗОВ "ВГЦ "Пiрамiда" та Корпорація "Енергоресурсінвест".