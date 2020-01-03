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Двох зловмисників з Львівщини засудили за розбійний напад

Суспільство | 02-01-2020, 15:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Інцидент стався у вересні 2018 року поблизу АЗС «Socar» у м.Львові.
Вночі двоє зловмисників напали на 18-річного мешканця Миколаївської області з метою пограбування.
Один зі них завдав потерпілому удар у обличчя, а інший – погрожуючи ножем, вкрав телефон та 2 тис грн.
Після скоєного, лиходії утекли з місця події, однак незадовго були затримані правоохоронцями.
Суд визнав нападників винними за ч.2 ст.187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм) та засудив до реальної міри покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Львівської області
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