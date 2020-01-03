Податкова запускає тестування програмного РРО Суспільство | 02-01-2020, 15:57 0 96

Забезпечення розробки програмного рішення для програмних реєстраторів розрахункових операцій та можливості його тестування здійснюється Державною податковою службою України на виконання Указу Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року.

Після тестування та можливого доопрацювання за пропозиціями та зауваженнями буде забезпечене подальше використання програмного рішення для програмних РРО для здійснення господарської діяльності.

Як працюватиме програмне РРО “пРРОсто”?

“пРРОсто” взаємодіє через Інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправлення та видачу чеків встановленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних, та інші.

Програмне рішення доступне для тестування на смартфонах і планшетах під операційними системами Android та iOS.

Запропоноване програмне РРО не є ексклюзивним, наявність відкритого програмного інтерфейсу (API) дозволить розробникам програмного забезпечення пропонувати для підприємців та застосовувати для власних потреб альтернативні розробки.

Розробка не потребує сертифікації, технічної експертизи, включення до Державного реєстру моделей – достатньо виконувати вимоги законодавства, формувати, підписувати та реєструвати чеки у встановленому форматі й надавати їх покупцям товарів та отримувачам послуг, в тому числі в електронному форматі.

Софт створений податковою у співпраці з Офісом ефективного регулювання.

Всі охочі можуть подати заявку на сайті: https://prrosto.kmu.gov.ua/

Записатися на бета-тест можна з 1 січня.

Запрошення учасників до тестування буде розсилатися з 9 січня 2019 року.

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Державна податкова служба України