Посилка з «сюрпризом» Суспільство | 02-01-2020, 16:02 0 95

У поштовому відправленні, яке надійшло з Греції, працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили нарковмісні препарати.

150 таблеток з вмістом діючої речовини алпразолам містились серед особистих речей. У митній декларації про їх наявність відправник не вказав, адже згідно з постановою Кабінету Міністрів України вони належать до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Про цей факт як протиправне діяння, що містить ознаки злочину, проінформовано правоохоронні органи.

