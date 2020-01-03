Новий рік дав старт деклараційній кампанії – доходи вказуємо в новій формі декларації Суспільство | 02-01-2020, 17:14 0 94

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, що з 1 січня 2020 року розпочинається кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Зауважимо, що Наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» з 1 січня 2020 року запроваджується та вводиться в дію нова форма податкової декларації, якою передбачені деякі зміни.

Так, новою формою податкової декларації передбачено в окремому додатку ФЗ здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку із використанням права на податкову знижку.

Крім того, у новій формі податкової декларації для платників податків, які декларують право на податкову знижку, введено окрему позначку у розділі категорія платника, у зв’язку з тим, що такі платники мають окремий граничний строк подання податкової декларації – по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Окрім того, введено окремий рядок 10.2 для відображення доходів за цивільно-правовими договорами, отриманих від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.

У рядку 17 декларації відображаються суми податку з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця, який в подальшому приймає участь у розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (рядок 18.1 декларації). Слід зазначити, що військовий збір за зазначеними операціями сплачують в повному обсязі за податковою адресою платника податків.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

