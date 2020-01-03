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У Судані розбився літак Ан-12

Суспільство | 03-01-2020, 01:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    
Військовий-транспортний літак Ан-12 зазнав аварії в Судані.

Джерело: Reuters

Деталі: Після вильоту з аеропорту в Західному Дарфурі в Судані зазнав аварії літак Ан-12. Місцеві військові повідомляють про 18 загиблих.

На борту знаходилися 7 членів екіпажу і 11 цивільних осіб, в тому числі чотири дитини.

Причина аварії з'ясовується.
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