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ООС: 4 ворожих обстріла, без втрат
|Суспільство | 03-01-2020, 09:02
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|2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
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Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
2 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
2 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.
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