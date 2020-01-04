Громадянин РФ намагався виїхати до Польщі на викраденому «LEXUS» Суспільство | 03-01-2020, 11:22 0 91



Прикордонники щоденно використовують різні бази даних, що дозволяють виявляти злочинців, фальшиві документи та, зокрема, викрадені автомобілі. Одна з таких баз – «Інтерпол».



Так учора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», що на українсько-польському кордоні, військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України.



Правоохоронці з’ясували, що автомобіль «LEXUS» 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року, відповідно до бази даних «Інтерпол».



За даним фактом повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передано співробітникам Національної поліції.



Зауважимо, що загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, по лінії Інтерполу.





