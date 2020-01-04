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Громадянин РФ намагався виїхати до Польщі на викраденому «LEXUS»
|Суспільство | 03-01-2020, 11:22
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Прикордонники щоденно використовують різні бази даних, що дозволяють виявляти злочинців, фальшиві документи та, зокрема, викрадені автомобілі. Одна з таких баз – «Інтерпол».
Так учора в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів», що на українсько-польському кордоні, військовослужбовці Львівського загону затримали іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку. Керував транспортним засобом 50-річний громадянин Російської Федерації, який прямував на виїзд з України.
Правоохоронці з’ясували, що автомобіль «LEXUS» 2012 року випуску української реєстрації був викрадений та перебував у розшуку з 2019 року, відповідно до бази даних «Інтерпол».
За даним фактом повідомлено чергового Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі іномарку передано співробітникам Національної поліції.
Зауважимо, що загалом у 2019 році прикордонники виявили понад 120 транспортних засобів, що були у розшуку, зокрема, по лінії Інтерполу.
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