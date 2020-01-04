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На понад 30 відсотків податків та зборів сплатили більше підприємства будівельної галузі Львівщини до Зведеного бюджету України за 11 місяців 2019 року
|Суспільство | 03-01-2020, 11:58
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В управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року від підприємств будівельної галузі Львівщини надійшло до Зведеного бюджету України 1 353,2 млн. грн., що на 316,2 млн. грн., або на 30,5 відс. більше проти того ж періоду 2018 року.
Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,0 відсотків.
Найбільшими платниками будівельної галузі є: ТОВ "Електрум Україна", ПП "Арт-Енерго", Фiлiя Бурове Управлiння "Укрбургаз", Фiлiя "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська Залізниця", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "БК "Горизонти", Представництво "Унiбеп Спулка Акцийна", ТОВ "Нордік-Буд", ПП "Галкомсервiс", ПРАТ фiрма "Галбуд", ПРАТ фiрма "Нафтогазбуд" та МНВАП "Авiокон Проект".
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